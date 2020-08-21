21 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika | TEKSÜT Bandırma'dan flaş karar! ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildiler

Son dakika haberi... takımlarından , ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika | TEKSÜT Bandırma'dan flaş karar! ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildiler

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

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