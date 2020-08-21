Son dakika | TEKSÜT Bandırma'dan flaş karar! ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildiler
Son dakika haberi...ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.
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