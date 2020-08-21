İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı ekibin yeni transferleri kadroda yer aldı mı? İşte yanıtı...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, takım listesini UEFA'ya bildirdi. Kartal'ın listesinde yeni transferler N'Sakala, Mensah ve Welinton da yer aldı.
Beşiktaş'ın listesinde şu isimler yer aldı;