21 Ağustos 2020, Cuma
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İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu

2. eleme turunda Yunan ekibi ile deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz 'ın kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı ekibin yeni transferleri kadroda yer aldı mı? İşte yanıtı...

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Giriş Tarihi: 21.08.2020
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İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, takım listesini UEFA'ya bildirdi. Kartal'ın listesinde yeni transferler N'Sakala, Mensah ve Welinton da yer aldı.

Beşiktaş'ın listesinde şu isimler yer aldı;

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