İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, takım listesini UEFA'ya bildirdi. Kartal'ın listesinde yeni transferler N'Sakala, Mensah ve Welinton da yer aldı.

Beşiktaş'ın listesinde şu isimler yer aldı;