21 Ağustos 2020, Cuma
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Bafetimbi Gomis saha içinde yığıldı kaldı!

'ın eski golcüsü Bafetimbi , yürekleri ağza getirdi. Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Gomis, El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020
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Bafetimbi Gomis saha içinde yığıldı kaldı!

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) teşhisi konmuştu.

Olympique Lyon ve Swansea City'de oynarken maç sırasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis, Galatasaray forması giydiği Süper Lig 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde de benzer sorunu yaşamış ancak oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.

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