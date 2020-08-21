Jose Sosa'nın Fenerbahçe formalı görüntüsü basına sızdı

Fenerbahçe, iki gün önce İstanbul'a getirdiği Jose Sosa ile henüz resmi sözleşme imzalamadı. Sözleşmedeki bazı maddeler üzerinde görüşmelerin sürdüğü ve bu yüzden transferin halen açıklanmadığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler yaşanırken bugün sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi heyecan yarattı. O karede Sosa'nın Fenerbahçe üstüyle Samandıra Tesisleri'nde idman yaptığı görülüyor. Bu kare önceleri fotomontaj zannedildi ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre Sosa'nın fotoğrafı gerçek. Şu anda bu fotoğraf karesinin sızdıranın arandığı ve kulüp içinde bu konuda kaos çıktığı kaydedildi.Fenerbahçe konuyla ilgili bir yalanlama geçebilir.