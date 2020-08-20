Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu transfer etti
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Bir dönem İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı. Viviano'nun, Serie A tarihinin en fazla penaltı kurtaran 8. kalecisi olduğu bildirildi.
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İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Fiorentina, İnter, Bologna, Palermo, Sampdoria, Arsenal, Sporting Lizbon gibi önemli takımlarda forma giymiş 34 yaşındaki file bekçisinin, yeni sezonda Fatih Karagümrük'ün kalesini koruyacağı belirtildi.
Bir dönem İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan Viviano'nun, Serie A tarihinin en fazla penaltı kurtaran 8. kalecisi olduğu kaydedildi.