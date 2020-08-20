Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile pandemi arası sonrası yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. Şilili sağ bek, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile sözleşme imzaladı.

Yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen Mauricio Isla, imzayı attı. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili futbolcu, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo ile sözleşme imzaladı.

Flamengo'nun Olympiakos'la anlaşan Rafinha'nın yerine Isla'yı kadrosuna dahil ettiği bildirildi. Bu aynı zamanda Isla'nın Güney Amerika'daki ilk profesyonel kariyer deneyimi de olacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, futbola ülkesi takımlarından Universidad Catolica'da başladı ancak ilk profesyonel kontratını Udinese ile imzalamıştı.

Marsilya, Juventus ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da forma giyen Şilili yıldız, kariyerini Brezilya'da sürdürecek.