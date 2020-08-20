Fenerbahçe Kevin Gameiro'yu listenin başına koydu

Fenerbahçe, yeni isimleri birer birer açıklarken, yıldız yağmurunda hız kesmiyor. TFF'nin harcama limiti sorunlarını aşmak adına sponsor arayışlarının yanı sıra oyuncu satışına da ihtiyaç duyan Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç'i 15 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda hemen satacak. İtalya'dan Lazio'nun bu rakamı verebileceği konuşulurken Kanarya'nın, Kosovalı golcünün yerini ise Avrupa'nın ünlü forvetlerinden biriyle doldurmayı planladığı ortaya çıktı. Bu ismin İspanya Ligi'nde Valencia forması giyen Kevin Gameiro olduğu öğrenildi. Kanarya'nın, Gameiro ile ilgilendiği ve bu doğrultuda oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bildirildi.

OYUNCULARINA ÖDEME YAPAMIYORLAR

La Liga'da sezonu 9. sırada bitiren ve Avrupa Kupaları'na katılamayan Siyah- Beyazlılar, ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşıyor, oyuncularına paralarını ödeyemiyor. 33 yaşındaki golcünün yıllık 4.5 milyon euroluk maaşı da, kulüp için ağır bir yük haline gelmiş durumda. Bu yüzden Fransız forveti sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala ucuza da olsa göndermek isteyen Valencia'nın bu planını duyan Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, oyuncunun tarafıyla iletişime geçtikleri ifade edildi. Buradan gelecek habere göre ve Vedat'ın da satışında bir ışık belirdiği anda Kanarya'nın temaslarını hızlandıracağı bilgisine ulaşıldı. Özellikle ceza sahası içerisinde tam bir bitirici olan Gameiro'nun transferinde, Erol Bulut'un da çok istekli olduğu konuşuluyor.