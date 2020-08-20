Galatasaray'da flaş Jesse Sekidika gelişmesi!

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nijeryalı genç futbolcu Jesse Sekidika'ya sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un genç yıldızı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Jesse Sekidika gözden çıkartıldı.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu. Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla toplam 9 maça çıktı. Genç ismin sarı-kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.