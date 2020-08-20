Mario Lemina'dan olay yaratan paylaşım
Galatasaray'ın yeniden kiralamak için çalışmalarını hızlandırdığı Mario Lemina'dan, olay yaratan hareket. Beşiktaş'la pazarlık masasına oturduğu iddia edilen Lemina'dan, bugün herkesi şaşırtan bir paylaşım geldi.
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Galatasaray'da geleceği henüz netlik kazanmayan Gabonlu yıldız, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Lemina'nın adı Beşiktaş ile de anılıyor.
Galatasaray'da geleceği henüz netlik kazanmayan Gabonlu yıldız, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Lemina'nın adı Beşiktaş ile de anılıyor.
Galatasaray'ın sözleşme yenilemek istediği Mario Lemina'dan flaş paylaşım geldi.
Beşiktaş'ın da teklif yaptığı ileri sürülen Gabonlu yıldız, Instagram hesabından "Bugün günlerden Galatasaray" ibaresinin yer aldığı Galatasaray logolu paylaşım yaptı.