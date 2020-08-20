Mario Lemina'dan olay yaratan paylaşım

Galatasaray'da geleceği henüz netlik kazanmayan Gabonlu yıldız, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Lemina'nın adı Beşiktaş ile de anılıyor.



Galatasaray'ın sözleşme yenilemek istediği Mario Lemina'dan flaş paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın da teklif yaptığı ileri sürülen Gabonlu yıldız, Instagram hesabından "Bugün günlerden Galatasaray" ibaresinin yer aldığı Galatasaray logolu paylaşım yaptı.