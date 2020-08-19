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Antalyaspor Nuri Şahin ile anlaştı

Son dakika haberleri... , 2017'de milli takımı bırakan ile anlaştıklarını açıkladı. Antalyaspor henüz oyuncunun ne kadar maaş alacağını açıklamazken, Nuri Şahin için "Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Antalyaspor Nuri Şahin ile anlaştı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferi orta saha oyuncusu Nuri Şahin için bir "hoş geldin" klibi hazırladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün transfer duyurusu ile birlikte sosyal medyadan paylaştığı videoda, 32 yaşındaki Nuri Şahin'in Antalya manzarasına karşı Türk kahvesi yudumladığı bir mekanda, eski fotoğraflarına bakarken çekilen görüntülerine yer verildi.

Nuri Şahin, videoda yer alan açıklamasında, "Bugüne kadar seçimlerimde, vizyonuyla, tutkusuyla, hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata'mızın, 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir.' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum. Biz Antalyasporuz..." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Nuri Şahini bu klip ile duyurdu ANTALYASPOR NURİ ŞAHİN'İ BU KLİP İLE DUYURDU

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