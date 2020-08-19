19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Sinan Gümüş Fenerbahçe'de

Son dakika: Sinan Gümüş Fenerbahçe'de

Son dakika haberleri...Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu ile anlaştı. Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Sinan Gümüş Fenerbahçe'de

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mame Thiam ile anlaşan Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü de kadrosuna kattı.

3+1 YILLIK İMZA

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sinan Gümüş'ü Galatasaray da kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş, ancak oyuncu Fenerbahçe'nin 'bonservisini alıp gel' teklifi üzerine son tercihini Sarı-Lacivertliler'den yana kullanmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA