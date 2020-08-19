PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile PAOK mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlancağını duyurdu. PAOK - Beşiktaş karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek. Peki, PAOK-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu BJK maçı şifresiz mi?

PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PAOK - Beşiktaş maçı 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Kanal D kanalından şifresiz yayınlanacak.

Turu geçen taraf, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek.