PAOK-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu BJK maçı şifresiz mi?
PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor? Süper Lig'i 62 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, PAOK-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu BJK maçı şifresiz mi? İşte merak edilenler...
PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile PAOK mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlancağını duyurdu. PAOK - Beşiktaş karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek. Peki, PAOK-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu BJK maçı şifresiz mi?
PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PAOK - Beşiktaş maçı 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Kanal D kanalından şifresiz yayınlanacak.
Turu geçen taraf, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek.
MÜJDEYİ BAKAN KASAPOĞLU VERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma, Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ, RENKDAŞI KARŞISINDA TUR ARAYACAK
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda renkdaşı PAOK karşısında tur arayacak.
Yunanistan'ın Selanik kentinde 1926 yılında kurulan PAOK, iç saha maçlarını 29 bin 800 kişilik Toumba Stadı'nda oynuyor.
PAOK da Beşiktaş gibi siyah-beyazlı renklerle mücadelesini veriyor. İki siyah-beyazlı takım, 25 veya 26 Ağustos tarihinde Yunanistan'da tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada tur atlamak için ter dökecek.
3 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
PAOK'un Yunanistan Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunuyor.
İlk şampiyonluğuna 1975-1976'da ulaşan siyah-beyazlı ekip, 1984-1985'te bir kez daha mutlu sona ulaştı.
PAOK, ligdeki son şampiyonluğunu ise 2018-2019'da namağlup şekilde gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip, 7 kez de Yunanistan Kupası'nı müzesine götürdü.
PAOK, 2019-2020 sezonunu ise 2. sırada tamamladı.
AVRUPA KUPALARINDA 180 MAÇA ÇIKTI
Yunanistan temsilcisi, Avrupa kupalarında 180 maça çıkarken, 62 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 54 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 64 mağlubiyet aldı.
2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen PAOK, evindeki ilk maçta rakibine 1-0 üstünlük kurdu. İstanbul'daki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertli rakibini eleyerek gruplara kaldı.