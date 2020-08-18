18 Ağustos 2020, Salı
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TFF açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu

1. Lig 11 Eylül, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül tarihlerinde başlayacak.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020
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TFF açıkladı! Alt liglerin başlama tarihi belli oldu
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi. Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de start alacağı duyurulmuştu. Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra açıklanacak.
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