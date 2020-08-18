TFF son dakika: Ligler ne zaman başlıyor? 2020-2021 Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig fikstürü açıklandı mı?
Son dakika... Ligler ne zaman başlıyor? TFF tarafından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı. Futbolseverler heyecan içinde liglerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Takımlar yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, ligler ne zaman başlıyor? 2020-2021 Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig fikstürü açıklandı mı? İşte merak edilenler...
Son dakika haberi... Süper Lig ne zaman başlıyor? 2020-2021 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yeni sezon tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Başakşehir şampiyon olmuştu. Transfer çalışmalarıyla taraftarlarını heyecanlandıran takımlar yeni sezon için hazırlıklara başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından detaylar açıklandı. Peki, ligler ne zaman başlıyor? 2020-2021 Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig fikstürü açıklandı mı? İşte cevaplar...
LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020-2021 Süper Lig sezonu 11 Eylül'de başlayacak.
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.
Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.
FİKSTÜRLER AÇIKLANDI MI?
TFF tarafından yapılan açıklamada, tüm liglerin sezon planlamalarının daha sonra ilan edileceği bildirildi.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.
TFF'DEN OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili genel kurulun 1 Eylül, çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül, yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül saat 10.30'da Ankara'da yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Genel kurul işlemlerinin kanun ve statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonunun 29 Temmuz ve 44 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülecek. Ayrıca yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra oylaması yapılacak.