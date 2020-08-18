18 Ağustos 2020, Salı
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Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti

Başkan 'nde, Kulübü Başkanı 'i kabul etti. Cengiz Başkan Erdoğan'a, 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.
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