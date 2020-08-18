Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti. Cengiz Başkan Erdoğan'a, 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.