Köln'ün yeni sezon formasındaki cami silüetine teşekkür mektubu

KÖLN'E TEŞEKKÜR EDİLDİ

Türkmen mektubunda, formada yer alan silüetin aslında Köln'ün çok kültürlü yapısını yansıttığını belirterek, "Köln Kulübünün saygıdeğer başkanı Werner Wolf'a, başkan yardımcıları Eckhard Sauren ile Carsten Wettich'e, yöneticilerine ve çalışanlarına, Köln DİTİB Merkez Camisi yönetim kurulu, üyeleri ve cemaati adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köln Futbol Takımı'nın Köln Katedrali ile birlikte DİTİB Merkez Camisi silüetlerinin yer aldığı formasıyla ilgili kendilerine çok sayıda destek mesajı geldiğini anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Köln gibi önemli bir spor kulübünün formasına, kentin doğal bir parçası olan camimizi resmetmesi oldukça anlamlıdır. Köln'deki müslümanları temsil eden Merkez Camisi, Köln'e aittir. Camimiz her hafta yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Merkez Camisi, üçte ikisi farklı inanç ve milletlere mensup Köln sakinleri ile bu büyük şehri ziyarete gelenleri ağırlayan birleştirici bir mekan olma vasfı taşımaktadır. Formalarda Köln Merkez Camisi silüetine yer verilmesine kentte yaşayan 160 binden fazla müslüman destek vermektedir. Gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı mutluyuz."