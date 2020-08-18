Fenerbahçe koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı
Fenerbahçe, kamp öncesinde tüm kadroyu koronavirüs testine soktu. Sarı lacivertliler, uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
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Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.