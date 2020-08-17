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Barcelona'nın yeni hocası hakkında flaş iddia

'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu teknik direktör 'in görevine son verdi. Spor dünyasında Barcelona'nın yeni hocası olarak Koeman konuşuluyor.

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Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Barcelona'nın yeni hocası hakkında flaş iddia

İspanya'nın Barcelona Kulübünde yönetim kurulu bugün acil toplanarak, 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Setien'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine 13 Ocak'ta göreve getirilen Setien ile Barcelona sezonu 12 yıl aradan sonra ilk kez kupasız kapatmıştı.

Kral Kupası'ndan elenen ve lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Katalan takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Almanya'nın Bayern Münih takımına 8-2 yenilerek Avrupa kupalarında tarihinin en ağır yenilgisini almıştı.

DÜNDEMDE KOEMAN VAR

İspanyol basınında, Setien'in yerine Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçeceği ileri sürüldü.

Barselona'da bulunduğu belirtilen Koeman'ın, en az iki yıllık sözleşme imzalayacağı ve resmi açıklamanın hafta içinde yapılacağı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde 1989-1995 yılları arasında Barcelona formasını giyen 57 yaşındaki Koeman, 2018 şubat ayından bu yana Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu başkanlığında toplanan yönetim kurulu ayrıca, 15 Mart tarihinde başkanlık seçimi yapılması kararı aldı.

Bayern Münih Barcelonayı 8-2 yendi BAYERN MÜNİH BARCELONA'YI 8-2 YENDİ

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