Inter UEFA Avrupa Ligi'nde finale kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Inter ile Shakhtar Donets arasında oynanan karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazanan Inter, UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Sevilla'nın rakibi oldu. Inter'i finale taşıyan golleri Lautaro Martinez (2), Lukaku (2) ve D'Ambrosio kaydetti.

INTER'DEN FARKLI ZAFER

UEFA Avrupa Ligi yarın final mücadelesinde Inter ile Shakhtar Donetsk karşılaştı.

Mücadeleyi rahat kazanan Inter, sahadan 5-0'lık net sonuçla galip ayrıldı.

İtalyan temsilcisinin gollerini 19. ve 74'te Lautaro Martinez, 64. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 78. ve 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

LUKAKU SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, böylece kendisine ait rekoru geliştirdi.

UEFA'DA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Inter finale yükselirken, Avrupa Ligi finalinde rakibi ise Sevilla oldu.