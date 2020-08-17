17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Quique Setien görevinden alındı

İspanyol ekibi 8-2'lik mağlubiyetnin faturasını kesti. Katalan ekibi teknik direktör ile yollarında resmen ayrıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Quique Setien görevinden alındı

, teknik direktör 'i görevden aldığını açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada ''Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.'' sözleri kullanıldı.

Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ın geçmesi bekleniyor.

ERKEN SEÇİM KARARI
Öte yandan FC Barcelona'dan yapılan bir diğer açıklamada, yönetim kurulunun 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldığı da belirtildi.

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