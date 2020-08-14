Son dakika: Galatasaray'dan Donk açıklaması

Galatasaray, Hollandalı Ryan Donk'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."