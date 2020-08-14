Nefesler tutuldu! Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 yeni sezon ne zaman başlar?
Süper Lig ne zaman başlayacak? Başakşehir'in şampiyon olduğu sezonun ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle sezonun erken başlaması nedeniyle açıklanan tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Merak edilen başka konu ise 2020-2021 sezonunun isminin ne olacağı oluyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 yeni sezon ne zaman başlar? Merak edilen detaylar haberimizde...
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 yeni sezon ne zaman başlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor. Takımlar transferlerine devam ederken, rekabet üst seviyelere çıkıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 yeni sezon ne zaman başlar? Merak edilen detaylar haberimizde...
SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;
"Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir."