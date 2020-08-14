14 Ağustos 2020, Cuma
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Barcelona'da Bayern Münih maçı öncesi Kovid-19 şoku! Samuel Umtiti'nin testi pozitif çıktı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Almanya temsilcisi ile karşılaşacak olan 'da koronavirüs şoku yaşanıyor. 'nin yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Barcelona'da Bayern Münih maçı öncesi Kovid-19 şoku! Samuel Umtiti'nin testi pozitif çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona - Bayern Münih maçı öncesi İspanyol ekibinde Kovid-19 şoku yaşandı.

Dev maç öncesinde , savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali İspanyol devi Barcelona ile Alman devi maçına sahne olacak.

Portekiz'deki Işık Stadyumu'nda saat 22'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

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