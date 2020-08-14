Barcelona'da Bayern Münih maçı öncesi Kovid-19 şoku! Samuel Umtiti'nin testi pozitif çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Samuel Umtiti'nin yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona - Bayern Münih maçı öncesi İspanyol ekibinde Kovid-19 şoku yaşandı.
Dev maç öncesinde Barcelona, savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali İspanyol devi Barcelona ile Alman devi Bayern Münih maçına sahne olacak.
Portekiz'deki Işık Stadyumu'nda saat 22'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranından şifreli olarak canlı yayınlanacak.