Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele! Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü yarı finalist bu akşam Barcelona ile Bayern Münih arasında oynanacak dev mücadele sonrası belli olacak. Kupada ilk yarı finalist PSG olurken, ikinci yarı finalist ise dün akşam oynanan sürpriz karşılaşmada Atletico Madrid'i eleyen Leipzig oldu. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Koronavirüs gölgesinde oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları nefes kesmeye devam ediyor. Kupada erken final olarak görülen Barcelona-Bayern Münih karşılaşması sonrasında üçüncü yarı finalist belli olacak. Messi ve Lewandowski mücadelesinde kazanan isim merak ediliyor. Dünyada milyonlarca kişinin takip edeceği karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ERKEN FİNAL...
Formda olan iki takımın karşı karşıya gelecekleri maç öncesinde Bayern Münih'in hazırlık maçları da dahil olmak üzere 24 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Son olarak Chelsea'yi 4-1 gibi bir skorla geçen Alman ekibi rahat bir şekilde üst tura çıkmıştı.
Bayern Münih kadar uzun süren bir seriye sahip olmasa da Barcelona da son 10 maçında sadece 1 kez yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise Napoli'yi deviren İspanyol ekibi çeyrek final biletini almıştı.
Maç öncesi Barça'da Umtiti ve Dembele sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken Bayern'de Kingsley Koman ve Pavard mücadelede forma giyemeyecek.
BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İZLENECEK?
Şampiyonlar Ligi'ndeki gecenin maçı 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından takip edebilecekler.