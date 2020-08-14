Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Koronavirüs gölgesinde oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları nefes kesmeye devam ediyor. Kupada erken final olarak görülen Barcelona-Bayern Münih karşılaşması sonrasında üçüncü yarı finalist belli olacak. Messi ve Lewandowski mücadelesinde kazanan isim merak ediliyor. Dünyada milyonlarca kişinin takip edeceği karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ERKEN FİNAL...

Formda olan iki takımın karşı karşıya gelecekleri maç öncesinde Bayern Münih'in hazırlık maçları da dahil olmak üzere 24 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Son olarak Chelsea'yi 4-1 gibi bir skorla geçen Alman ekibi rahat bir şekilde üst tura çıkmıştı.