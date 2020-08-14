Fenerbahçe'de önemli koronavirüs gelişmesi! Negatife döndüler

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir" ifadeleri yer aldı.