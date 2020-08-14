14 Ağustos 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de önemli koronavirüs gelişmesi! Negatife döndüler

Kulübü, dün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Fenerbahçe'de önemli koronavirüs gelişmesi! Negatife döndüler

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

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