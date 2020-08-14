14 Ağustos 2020, Cuma
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FIFA Halil Umut Meler'i birinci kategoriye yükseltti

kokartlı hakemlerimizden , FIFA Hakem Komitesi tarafından birinci kategoriye yükseltildi. Böylece 1. kategoride Türkiye'yi 3 hakem temsil etmiş olacak.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020
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FIFA Halil Umut Meler'i birinci kategoriye yükseltti

FIFA Hakem Komitesi tarafından, FIFA kokartı takan hakemlerin kategorileri güncellendi. Halil Umut Meler'in birinci kategoriye yükseldiği açıklandı.

Spor Arena ÖZEL | FIFA Hakem Komitesi tarafından güncellenen kategorilerde Halil Umut Meler, 2. kategoriden 1. kategoriye yükseldi.

3. İSİM OLDU

FIFA hakemler 1. kategoride Ali Palabıyık ve Halis Özkahya bulunuyordu. Böylece 1. kategoride Türkiye'yi 3 hakem temsil etmiş olacak.

ÇAKIR ELİT KATEGORİDE

Cüneyt Çakır ise FIFA kokartı takan hakemler arasında Elit Kategoride yer alıyor.

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