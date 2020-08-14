FIFA Halil Umut Meler'i birinci kategoriye yükseltti
FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, FIFA Hakem Komitesi tarafından birinci kategoriye yükseltildi. Böylece 1. kategoride Türkiye'yi 3 hakem temsil etmiş olacak.
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FIFA Hakem Komitesi tarafından, FIFA kokartı takan hakemlerin kategorileri güncellendi. Halil Umut Meler'in birinci kategoriye yükseldiği açıklandı.
Spor Arena ÖZEL | FIFA Hakem Komitesi tarafından güncellenen kategorilerde Halil Umut Meler, 2. kategoriden 1. kategoriye yükseldi.
3. İSİM OLDU
FIFA hakemler 1. kategoride Ali Palabıyık ve Halis Özkahya bulunuyordu. Böylece 1. kategoride Türkiye'yi 3 hakem temsil etmiş olacak.
ÇAKIR ELİT KATEGORİDE
Cüneyt Çakır ise FIFA kokartı takan hakemler arasında Elit Kategoride yer alıyor.