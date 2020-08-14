Galatasaray yıldız oyuncudan vazgeçmiyor!

Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldızı mutlaka kadroda görmek istiyor, genç futbolcu da yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek için can atıyor. Galatasaray yönetimi de sevenleri kavuşturmak adına yoğun mesai harcıyor. Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Monaco ile sürekli temas halinde olan Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, bugün yıldız oyuncunun bir kez daha transferini bitirmek adına en ciddi adımı atacak.

DEVREDE GELMİŞTİ

Fanatik'in haberine göre; Fransız ekibiyle yeniden pazarlık masasına oturacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim geçen seneki şartlarla Onyekuru'yu bir sene daha kiralamayı hedefliyor. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan başarılı oyuncu için Monaco'ya 750, yıldız futbolcuya da yarım sezonluk 650 bin euro ödenmişti. Bu kez Aslan'ın planı bir sezon için Kırmızı-Beyazlılar'a 1.5 milyon, Onyekuru'ya da 1.3 milyon euro ödeyerek transferi gerçekleştirmek.