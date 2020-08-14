14 Ağustos 2020, Cuma
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Arsenal, Willian'ı renklerine kattı

ekiplerinden , ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu 'ı kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcu, Arsenal'da 12 numaralı formayı giyecek.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Arsenal, Willian'ı renklerine kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Willian'ın farklı pozisyonlarda oynayabilen tecrübeli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bizim için gerçekten fark yaratabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Corinthians takımında başlayan Willian, daha sonra transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Chelsea'nin 2013 yılında Rusya'nın Anji takımından kadrosuna kattığı Willian, Londra ekibinde 339 karşılaşmada 63 gol atarken, 2 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal'da 12 numaralı formayı giyecek.

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