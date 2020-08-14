Son dakika: Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı

Dinamo Zagreb alt yapısında yetişen 26 yaşındaki stoper 1.91 boyunda. Geçen sezon çok fazla şans bulamayan ve sadece 16 maçta forma giyebilen Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bordo-Mavili takım transfere hızlı giriş yapmış ve Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katmıştı.