14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı

Son dakika haberi...Transfer çalışmalarını sürdüren 'ten savunma oyuncusu ile anlaştı.

SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı

Dinamo Zagreb alt yapısında yetişen 26 yaşındaki stoper 1.91 boyunda. Geçen sezon çok fazla şans bulamayan ve sadece 16 maçta forma giyebilen Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bordo-Mavili takım transfere hızlı giriş yapmış ve Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katmıştı.

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