Son dakika: Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı
Son dakika haberi...Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Celtic'ten savunma oyuncusu Jozo Simunovic ile anlaştı.
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Dinamo Zagreb alt yapısında yetişen 26 yaşındaki stoper 1.91 boyunda. Geçen sezon çok fazla şans bulamayan ve sadece 16 maçta forma giyebilen Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bordo-Mavili takım transfere hızlı giriş yapmış ve Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katmıştı.