14 Ağustos 2020, Cuma
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Menemenspor'da koronavirüs şoku! 9 oyuncu virüslü çıktı

1. Lig ekiplerinden 'da altyapı oyuncuları ve teknik personele yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları belli oldu.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Menemenspor'da koronavirüs şoku! 9 oyuncu virüslü çıktı
Test sonuçlarına göre 9 altyapı oyuncusu ve bir destek personelinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, "Tüm oyuncularımız, teknik direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personel çalışanlarımıza 12 Ağustos tarihinde Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Alt yapı oyuncularımızdan 9 kişinin ve bir destek personelimizin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncularımız ve destek personelimiz ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrardan kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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