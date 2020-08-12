Son dakika: Galatasaray Emre Kılınç'ı resmen açıkladı
Son dakika haberleri... Galatasaray, resmi Twitter hesabından Emre Kılınç'ın transferini duyurdu. Galatasaray formalı Emre Kılınç'ın Metin Oktay selamı dikkat çekti.
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Galatasaray, Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar resmi Twitter hesabından Emre Kılınç'ın transferini duyurdu.
4 YILLIK İMZA ATILDI
Galatasaray Kulübü, bonservisini elinde bulunduran kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya ilk yıl için 11 milyon 350 bin TL, 2'nci yıl için 8 milyon TL, 3'üncü yıl için 8 milyon 500 bin TL ve 4'üncü yıl için 9 milyon TL garanti ücret vereceğini duyurdu.