12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Galatasaray Emre Kılınç'ı resmen açıkladı

Son dakika haberleri... , resmi Twitter hesabından Emre Kılınç'ın transferini duyurdu. Galatasaray formalı Emre Kılınç'ın Metin Oktay selamı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Galatasaray Emre Kılınç'ı resmen açıkladı

Galatasaray, Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar resmi Twitter hesabından Emre Kılınç'ın transferini duyurdu.

4 YILLIK İMZA ATILDI

Galatasaray Kulübü, bonservisini elinde bulunduran kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya ilk yıl için 11 milyon 350 bin TL, 2'nci yıl için 8 milyon TL, 3'üncü yıl için 8 milyon 500 bin TL ve 4'üncü yıl için 9 milyon TL garanti ücret vereceğini duyurdu.

Galatasaray Emre Kılınçı açıkladı GALATASARAY EMRE KILINÇ'I AÇIKLADI

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