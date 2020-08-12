12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy istifa etti

Son dakika haberi... Kulübü Başkan Vekili 'un yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesi, kurul tarafından kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020
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Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy istifa etti

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçe kulübe iletildi ve yönetim kurulu ise aldığı karar doğrultusunda bu istifayı kabul etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Yönetim kurulu başkan vekilimiz sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz."

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