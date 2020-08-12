Son dakika: Beşiktaş, N'Sakala'yı resmen açıkladı
Son dakika haberi... Beşiktaş, Twitter'dan yeni transferi Fabrice N'Sakala'yı resmen açıkladı. N'Sakala'nın gitar çaldığı videoda, 30 yaşındaki oyuncunun, "Merhaba Beşiktaş, ben Fabrice N'Sakala" sözleri de yer aldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala transferini duyurdu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden de transferle ilgili olarak, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
⚡ Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N'Sakala pic.twitter.com/1150kuwnyD— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2020