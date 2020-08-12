Son dakika: Beşiktaş, N'Sakala'yı resmen açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala transferini duyurdu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden de transferle ilgili olarak, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.