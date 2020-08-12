12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Beşiktaş, N'Sakala'yı resmen açıkladı

Son dakika haberi... , Twitter'dan yeni transferi Fabrice N'Sakala'yı resmen açıkladı. N'Sakala'nın gitar çaldığı videoda, 30 yaşındaki oyuncunun, "Merhaba Beşiktaş, ben Fabrice N'Sakala" sözleri de yer aldı.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Beşiktaş, N'Sakala'yı resmen açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala transferini duyurdu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden de transferle ilgili olarak, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Beşiktaş, NSakalayı resmen açıkladı SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ, N'SAKALA'YI RESMEN AÇIKLADI

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