Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Mehmet Sepil seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da bir otelde yapıldı.

Vakfın gündem maddelerinde ise başkanlık seçimi ve kulüp harcama limitlerindeki sapma oranlarının değiştirilmesi vardı.



Kritik toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı AHmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve diğer Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.



KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI MEHMET SEPİL OLDU



Toplantı sonucunda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden seçildi.



MEHMET SEPİL'DEN İLK MESAJ

Toplantı sonrası Mehmet Sepil yaptığı açıklamada, "21 takımlı lig oynayacağız. 21 takımlı olmasının gelir kaybı yarattığı malum. Bu konuda federasyonumuzdan ve bakanımızdan yardım bekliyoruz." dedi.