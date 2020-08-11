11 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Sivasspor, Arouna Kone ile yeniden anlaştı

Son dakika haberine göre; Demir Grup , Fildişi Sahilli golcü futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Son dakika: Sivasspor, Arouna Kone ile yeniden anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sona eren Kone ile yeniden anlaşmaya varıldı.

36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.

Arouna Kone, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla ligde 29 maça çıkıp 7 gol atmıştı.

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