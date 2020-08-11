Son dakika: Sivasspor, Arouna Kone ile yeniden anlaştı
Son dakika haberine göre; Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli golcü futbolcu Arouna Kone ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sona eren Kone ile yeniden anlaşmaya varıldı.
36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.
Arouna Kone, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla ligde 29 maça çıkıp 7 gol atmıştı.