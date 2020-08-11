Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini açıkladı!

Galatasaray, Arda Turan'dan sonra bir transferini daha resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar en son Çaykur Rizespor'da oynayan Oğulcan Çağlayan'ı renklerine kattı.

"BİZ SÖZ VERDİĞİMİZ ZAMAN SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ"

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Oğulcan, Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu.

Yeniden Galatasaray'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Oğulcan Çağlayan, "Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aslına bakarsanız bu camiadan hiç kopmamıştım. 17 yaşımda bu camiadan içeriye girmiştim ve sonrasında yaşanılan süreçten sonra buradan ayrılıp uzun bir yol kat etmiştim. Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın ve camianın gücünü hissedebiliyorum. Biz kocaman bir aile olacağız. Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon hızlı bir şekilde başlayıp, kupaları kaldırıp taraftarımızla birlikte çok güzel, mutlu günler yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

Verdiği sözü tuttuğunu dile getiren Oğulcan Çağlayan, "Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır. Benim için bu değerler çok önemli. Bu süreçte sözleşme uzatmayacağımı ve önümüzdeki sezon farklı planlarımızın olduğunu Çaykur Rizespor'a dile getirdim. Onlar bana her zaman saygı duyduklarını söylediler ama beklemediğim anda son dakika aksiyon yaptılar. Biz de bunun akabinde karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendilerini böyle tercih etti. Ben onlara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettikleri, hedefledikleri başarılara ulaşırlar" ifadesini kullandı.

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Sarı kırmızılılar Oğulcan Çağlayan transferini KAP'a bildirdi.

İşte borsaya yapılan o açıklama:

Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti