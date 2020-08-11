11 Ağustos 2020, Salı
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Galatasaray transferi resmen açıkladı | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan aslan oldu

Son dakika haberi... bu sezon 'daki performansıyla dikkat çeken 'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar transferi hesabı Twetter üzerinden resmen duyurdu.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Galatasaray transferi resmen açıkladı | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan aslan oldu

, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.. Sarı-kırmızılılar, taraftarların merakla beklediği bir transferi daha duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Oğulcan Çağlayan, resmen Galatasaray'da...

Sarı kırmızılılar bu transferi hesabından Oğulcan'ın kendi sesiyle duyurdu.

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