Galatasaray transferi resmen açıkladı | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan aslan oldu

Galatasaray, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.. Sarı-kırmızılılar, taraftarların merakla beklediği bir transferi daha duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Oğulcan Çağlayan, resmen Galatasaray'da...