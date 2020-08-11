Galatasaray transferi resmen açıkladı | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan aslan oldu
Son dakika transfer haberi... Galatasaray bu sezon Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar transferi sosyal medya hesabı Twetter üzerinden resmen duyurdu.
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Galatasaray, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.. Sarı-kırmızılılar, taraftarların merakla beklediği bir transferi daha duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Oğulcan Çağlayan, resmen Galatasaray'da...
Sarı kırmızılılar bu transferi sosyal medya hesabından Oğulcan'ın kendi sesiyle duyurdu.
👋🏻 🤔 pic.twitter.com/nBfljctgsS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2020