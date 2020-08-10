10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. uzun süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için taziye mesajı yayımladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim."

Son dakika: Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti! SON DAKİKA: SPOR SPİKERİ EMRE GÖNLÜŞEN HAYATINI KAYBETTİ!

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