Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim."