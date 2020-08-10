10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Mario Balotelli Beşiktaş'a ateşi yaktı

Adı son dönemde sıklıkla ile anılan dünyaca ünlü golcü , sosyal medyadan yaptığı yorumla siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

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Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Mario Balotelli Beşiktaş'a ateşi yaktı

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi için 20 Ağustos'a kadar ilk takım listesini UEFA'ya vermek zorunda olan Beşiktaş, golcü arayışlarında rotayı İtalya'ya çevirmişti. Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Mario Balotelli'yi gündemine alan Kara Kartal'ın bu transferi bitirmek üzere olduğu iddia edilirken, İtalyan yıldızdan taraftarı heyecanlandıracak bir hamle geldi.

Mario Balotelli, taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi, 'kalp' emojisi koydu. Bu yorum, transfer iddialarını güçlendirdi.

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