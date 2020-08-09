Son dakika: Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti!

Gelen son dakika bilgisine göre, ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiği belirtildi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yaklaşık 3 aydır kanser olduğunu açıklayan ünlü spikerin ölümü sevenlerini şoke etti. Peki, Emre Gönlüşen neden öldü? Emre Gönlüşen kimdir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMRE GÖNLÜŞEN HAYATINI KAYBETTİ! EMRE GÖNLÜŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği ve komedi gibi çeşitli programlar yapan, ardından spor spikerliğine ve yorumculuğuna soyunan Emre Gönlüşen, 4 Nisan 2019'da sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğunu öğrenen Gönlüşen, tedavi süreci hakkında sevenlerine Twitter üzerinden bilgi vermişti. Ünlü spor spikerinin hayatını kaybetti öğrenildi. Peki, Emre Gönlüşen kimdir?

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.

Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır.

TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.