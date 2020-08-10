10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen, ’da son yolculuğuna uğurlandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Spor spikeri olan Adanalı Emre Gönlüşen (42), uzun süredir tedavi gördüğü kansere dün yenik düştü. Gönlüşen'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Gönlüşen'in tabutunun üzerine bazı Adanaspor taraftarları atkı ve forma koydu.



Cenaze törenine kent protokolü, çalışma arkadaşları, ailesi, Adanaspor taraftarları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

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