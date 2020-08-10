10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Medipol Başakşehir resmen açıkladı! 1 yıl daha takımda kalacak

Medipol Başakşehir resmen açıkladı! 1 yıl daha takımda kalacak

'de tecrübeli futbolcu 'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Savunmada görev yapan 33 yaşındaki Uğur Uçar, 2014-2015 sezonundan beri Medipol Başakşehir'de forma giyiyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2020
ABONE OL
Medipol Başakşehir resmen açıkladı! 1 yıl daha takımda kalacak

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Savunmada görev yapan 33 yaşındaki Uğur Uçar, 2014-2015 sezonundan beri Medipol Başakşehir'de forma giyiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA