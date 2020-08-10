Beşiktaş Bırakmam Seni tişörtü ne kadar? Bırakmam Seni tişörtü nereden nasıl alınır?
Beşiktaş Bırakmam Seni tişörtü ne kadar? Beşiktaş dün akşam Kanal D ekranlarında "Bırakmam Seni" adı altında bağış kampanyası düzenledi. Beşiktaş'ı sevenler 156 bin adet SMS ve 385 bin adet Hatıra Tişörtü ile Beşiktaş’a destek verdi. Akşamın dikkat çekenleri arasında Bırakmam Seni tişörtü yer aldı. Tişörtü satın almak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Bırakmam Seni tişörtü ne kadar? Bırakmam Seni tişörtü nereden nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Beşiktaş Bırakmam Seni tişörtü ne kadar? Bırakmam Seni tişörtü nereden nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Kulübü tarafından başlatılan ve 9 Ağustos gecesi bir çok ünlü isimin katılımıyla yapılan yardım gecesinde Bırakmam Seni yazılı tişörtler büyük beğeni topluyor. Tişörtler saat 22:00 itibariyle Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkarıldı. Peki, Beşiktaş Bırakmam Seni tişörtü ne kadar? Bırakmam Seni tişörtü nereden nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ BIRAKMAM SENİ TİŞÖRTÜ NE KADAR?
Bırakmam Seni tişörtlerinin satış fiyatı 200 TL'dir.
BEŞİKTAŞ BIRAKMAM SENİ KAMPANYA HATIRA TİŞÖRTÜ NASIL ALINIR?
Gecede, "Bırakmam Seni" kampanya filminde yer alan Beşiktaş'ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu "Kampanya Hatıra Tişörtü"nün satışı da yapılacak. 'Kampanya Hatıra Tişörtü'nün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, iş dünyası toplu alımları ise 0 850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 500 adet üstü toplu alım yapan iş dünyası temsilcileri ve kişiler canlı yayına alınacak.
BEŞİKTAŞ BAĞIŞ KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?
Beşiktaş kampanyasına katılım için BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor. Böylelikle her SMS ile 20TL bağışta bulunmuş oluyorsunuz.
BEŞİKTAŞ YARDIM KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın yapacağı gecede Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları da sahne alacak. Organizasyon 9 Ağustos 2020 Pazar günü saat 22.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak.