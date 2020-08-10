Beşiktaş Bırakmam Seni tişörtü ne kadar? Bırakmam Seni tişörtü nereden nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Kulübü tarafından başlatılan ve 9 Ağustos gecesi bir çok ünlü isimin katılımıyla yapılan yardım gecesinde Bırakmam Seni yazılı tişörtler büyük beğeni topluyor. Tişörtler saat 22:00 itibariyle Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkarıldı. Peki, Beşiktaş Bırakmam Seni tişörtü ne kadar? Bırakmam Seni tişörtü nereden nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ BIRAKMAM SENİ TİŞÖRTÜ NE KADAR?

Bırakmam Seni tişörtlerinin satış fiyatı 200 TL'dir.