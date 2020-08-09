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Boca Juniors'ta Carlos Tevez kararı

Arjantin 'inde son şampiyon , 'in sözleşmesini uzattı. Tevez, 2017 yılında transfer olduğu 'da 38 milyon avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almıştı.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020
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Boca Juniors'ta Carlos Tevez kararı

AA Haberi DüzenleSayfayı Yazdır | 09.08.2020 10:29:44İSTANBUL (AA) -

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki golcünün kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, 2017 yılında transfer olduğu Shanghai Shenhua'da 38 milyon avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almıştı.

Arjantin Süper Ligi'ne mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilmişti. Ülkede liglerin ne zaman devam edeceği belirsizliğini korusa da takımlar yarından itibaren antrenmanlara başlayabilecek.

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