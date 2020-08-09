Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferi Plaza ile ilgili yorum

Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımından Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralamıştı.

KAP'ta yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin euro ödeneceği belirtilmişti.

RONALDO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trabzonspor'un, Valladolid'den kiralık olarak transfer ettiği Stiven Plaza için Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'dan övgü dolu sözler...

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurduğu Stiven Plaza, Valladolid'in sahibi olan Ronaldo'nun yaptığı ilk transferdi.

Ronaldo, genç futbolcu hakkında "Videolarını izlediğimde ilgimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek. O benim ilk transferim." sözlerini kullanmıştı.