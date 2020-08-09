09 Ağustos 2020, Pazar
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Atletico Madrid'de iki kişide Kovid-19 tespit edildi!

Son dakika haberi... 'nın takımında iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin koronavirüse yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020
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Atletico Madrid'de iki kişide Kovid-19 tespit edildi!

Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken, UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.

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