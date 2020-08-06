Trabzonspor, Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak'a teşekkür etti
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak için teşekkür mesajı yayımladı.
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.