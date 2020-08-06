06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Trabzonspor, Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak'a teşekkür etti

Trabzonspor, Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak'a teşekkür etti

Son dakika haberine göre; 'in güçlü takımlarından Kulübü, takımdan ayrılan , ve için teşekkür mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Trabzonspor, Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak'a teşekkür etti

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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