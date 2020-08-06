06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cüney Çakır, Barcelona - Napoli maçını yönetecek

Cüney Çakır, Barcelona - Napoli maçını yönetecek

, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi Son 16 turundaki maçında düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapacak ekip ise şu şekilde: Bahattin Duran, Tarık Ongun. Halil Umut Meler, (VAR), (AVAR)

SPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
ABONE OL
Cüney Çakır, Barcelona - Napoli maçını yönetecek

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasında oynanacak maçta düdük çalacak. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 berabere sona ermişti.

Kritik mücadele Cüneyt Çakır'ın bu sezon yöneteceği 5. Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA