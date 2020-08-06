Cüney Çakır, Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi Son 16 turundaki Barcelona - Napoli maçında düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapacak ekip ise şu şekilde: Bahattin Duran, Tarık Ongun. Halil Umut Meler, Mete Kalkavan (VAR), Ali Palabıyık (AVAR)
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasında oynanacak maçta düdük çalacak. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 berabere sona ermişti.
Kritik mücadele Cüneyt Çakır'ın bu sezon yöneteceği 5. Şampiyonlar Ligi maçı olacak.