Cenk Özkaçar Lyon'a transfer oldu!

TFF 1. Lig takımlarından Altay'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken genç stoperi Cenk Özkaçar, Fransa'nın güçlü takımlarından Lyon ile kesin olarak anlaştı.

Ajansspor'un haberine göre; Cenk, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Genç oyuncu vize ve pasaport işlemlerinin halledilmesinden sonra pazartesi ya da salı günü Fransa'ya giderek yeni takımının kamp çalışmalarına katılacak.

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Cenk Özkaçar 6 Ekim 2000 İzmir doğumlu Türk futbolcudur. Stoper yani defans mevkisinde oynamaktadır. 19 yaşında olan Cenk Özkacar, 1.90 boya sahip olmakla birlikte, sol ayağını kullanmaktadır.Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlamıştır. Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giymektedir.

Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3´üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı.