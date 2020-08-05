Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım kontenjanını kaybetti!

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Başakşehir'in elenmesiyle Türkiye resmi olarak 2021/22 Şampiyonlar Ligi direkt katılım kontenjanını kaybetti.

Eğer bu yıl UEFA Avrupa Ligi şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım olursa, Türkiye bu kontenjanı geri kazanabilecek.

Başakşehir'in elenmesiyle birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alma olasılığı kalmadı.